مایلز کاگینز: آمریکا بە ارتش سوریە اعتماد ندارد
نیروهای آمریکایی از سوریە خارج شده و در اردن و اقلیم کوردستان مستقر میشوند
سخنگوی پیشین ائتلاف بینالمللی تأکید کرد که دلیل خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، بیاعتمادی به ارتش این کشور است و این نیروها برای تداوم نظارت بر سوریە، در اقلیم کوردستان و اردن مستقر میشوند.
کلنل مایلز کاگینز، سخنگوی پیشین ائتلاف بینالمللی ضد داعش، روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که خطرات و تحرکات داعش در سوریه و عراق همچنان پابرجاست. وی با هشدار نسبت به لزوم آمادگی کامل نیروها، تأکید کرد که ایالات متحده از طریق تبادل اطلاعات امنیتی، حمایتهای مالی و مشاورههای نظامی، به پشتیبانی از نیروهای ائتلاف برای مقابله با تروریسم ادامه خواهد داد.
کاگینز همچنین خاطرنشان کرد که احمد شرع، رئیسجمهور کنونی سوریه، باید از تجربیات خود در مقابله با گروههای تندرو استفاده کند.
کاگینز علت اصلی خروج نیروهای آمریکایی را ناتوانی واشنتن در اعتماد به ارتش فعلی سوریه دانست. وی تصریح کرد که بخشی از اعضای ارتش عربی سوریه همچنان دارای تفکرات جهادی هستند و به همین دلیل، شراکت با آنها برای آمریکا دشوار است.
در مقابل، وی با ستایش از نیروهای پیشمرگه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د)، آنها را متحدانی موفق و همیشگی توصیف کرد که منطقهای امن را فراهم آوردهاند.
سخنگوی پیشین ائتلاف فاش کرد که نیروهای خارجشده از سوریه به سمت اقلیم کوردستان و اردن حرکت کردهاند تا در صورت بروز هرگونه وضعیت اضطراری در سوریه، در نزدیکترین فاصلهی ممکن باشند و بر اوضاع سوریه نظارت کنند. وی همچنین افزود که به دلیل همین بیاعتمادی به ارتش سوریه، تصمیم گرفته شده است که اعضای دستگیرشدهی داعش از سوریه به خاک عراق منتقل شوند.
کاگینز در پایان اشاره کرد که وضعیت مناطق کوردستانی سوریه (روژاوا) نسبت به ژانویهی امسال باثباتتر است، اما تصمیم خروج پس از ارزیابیهای دقیق و با این نتیجهگیری اتخاذ شد که ماندن در کنار ارتش سوریه، امنیت نیروهای آمریکایی را تأمین نمیکند.