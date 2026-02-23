نچیروان بارزانی به تام باراک: اقلیم کوردستان همواره عامل آرامش و ثبات خواهد بود

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان و نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.

امروز دوشنبه ۲۳ فوریه، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از تام باراک، نماینده رئيس‌جمهور آمریکا در امور سوریه که همزمان سفیر آمریکا در ترکیه است، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار که جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق نیز حضور داشت، روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان، آخرین تحولات سوریه و روند سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان بررسی شدند.

در بیانیه آمده است که این هیئت از نقش نچیروان بارزانی در تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه، آرام کردن اوضاع و دستیابی به توافق بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک قدردانی کرد. نچیروان بارزانی نیز تاکید کرد که اقلیم کوردستان همواره عامل آرامش و ثبات در منطقه خواهد بود.

بیانیه می‌افزاید که در این دیدار همچنین تحولات منطقه بررسی شدند و رئیس‌ اقلیم کوردستان بر اهمیت حل مسالمت‌آمیز مسائل و حفظ آرامش و ثبات در منطقه تاکید کرد.

ب.ن