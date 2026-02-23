پرزیدنت بارزانی: دولت آینده عراق به اجرای قانون اساسی و مبانی فدرالیسم پایبند باشد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و نماینده رئیس‌جمهور ترامپ در امور سوریه که همزمان سفیر آمریکا در ترکیه است، خبر داد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد «روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب تام باراک، نماینده رئیس‌جمهور ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه «در این دیدار که جناب مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، جناب تام باراک ضمن ابراز خوشحالی خود از دیدار با پرزیدنت بارزانی، از نقش پرزیدنت بارزانی در ممانعت از گسترش جنگ و خشونت و همچنین تلاش برای آرام کردن اوضاع اخیر سوریه و انجام توافق بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک قدردانی کرد و اظهار داشت که برای حل مسائل عراق نیز از حکمت و رهنمون‌های پرزیدنت بارزانی بهره گرفته شود. جناب تام باراک همچنین تاکید کرد که کشورش خواستار آن است که عراق حاکمیت خود را داشته باشد و در چارچوب آن حائز اهمیت است که آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان روابط و شراکت داشته باشد.»

بیانیه تاکید کرده است «در این دیدار پرزیدنت بارزانی تاریخ و مبارزات مردم کوردستان و جنایات و نسل‌کشی‌های انجام شده علیه مردم کوردستان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت که مردم کوردستان همیشه خواستار صلح و همزیستی بوده‌اند و خواهان آن بوده‌اند که مسائل به دور از خشونت حل شوند. درباره اوضاع عراق نیز پرزیدنت بارزانی گفت که پایبندی به قانون اساسی و اصول شراکت و توافق و توازن موجب توسعه و پیشرفت عراق خواهد شد و منافع مردم عراق در آن است که قانون اساسی اجرا شود و عراق خود تصمیم‌گیری کند و حاکمیت خود را داشته باشد و با تمام همسایگان منافع مشترک داشته باشد و شراکت بین آمریکا و عراق در نظر گرفته شود.»

بیانیه می‌افزاید «پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که دولت آینده عراق به اجرای قانون اساسی و مبانی فدرالیسم پایبند باشد و همچنین در راستای رفع مسائل برای موضو‌ع‌هایی که هنوز حل نشده باقی مانده‌اند و برای مردمان عراق با اهمیت و پرارزش هستند، همچون قانون نفت و گاز و ماده ۱۴۰ و قوانینی که به اجرای اصول فدرالیسم در دولت عراق مربوط می‌شوند، قانون تصویب کند.»

در بیانیه آمده است « در خصوص موضوع ریاست جمهوری نیز پرزیدنت بارزانی اظهار داشت، با توجه به اینکه آن منصب سهم مردم کوردستان است، لازم است سازوکار شایسته برای تعیین نامزد ریاست جمهوری در نظر گرفته شود. درباره موضوع نخست‌وزیری عراق نیز پرزیدنت بارزانی ضمن اشاره به ضرورت پایبندی به منافع عراق، اعلام کرد که چارچوب هماهنگی تصمیم‌ خواهد گرفت که چه کسی را برای سمت نخست‌وزیری نامزد می‌کند و برای ما هم مهم است که نخست‌وزیر به قانون اساسی و اصول مشارکت و توازن و توافق پایبند باشد.»

در پایان بیانیه آمده است «اوضاع سیاسی داخلی اقلیم و تحولات منطقه از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند و پرزیدنت بارزانی ابراز امیدواری کرد که مسائل منطقه به طور مسالمت‌آمیز حل شوند و منطقه از جنگ و خشونت دور بماند.»

ب.ن