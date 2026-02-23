بیانیه‌ی پایانی چارچوب هماهنگی پس از چند ساعت سکوت منتشر شده است

2 ساعت پیش

چارچوب هماهنگی شیعیان در نشست اخیر خود، ضمن دعوت از پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی برای توافق بر سر کرسی ریاست‌جمهوری، خواستار اولویت‌دادن به گفت‌وگو در تنش‌های میان آمریکا و ایران شد.

شامگاه گذشته، نشست چارچوب هماهنگی در دفتر همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، برگزار شد. در حالی که انتظار می‌رفت تصمیمی در خصوص نوری مالکی (کناره‌گیری یا ابقای وی) اتخاذ شود، بیانیه‌ی پایانی نشست پس از چند ساعت سکوت اختیار کرد و در عوض، از احزاب کوردستانی خواست تا در مورد نامزد ریاست‌جمهوری به توافق برسند.

در بیانیه‌ی منتشرشده پس از این نشست شبانه، از دو حزب اصلی اقلیم کوردستان خواسته شده است که هرچه سریع‌تر تکلیف نامزد ریاست‌جمهوری عراق را مشخص کنند. چارچوب هماهنگی همچنین بر پایبندی به اعتماد رأی‌دهندگان عراقی و اشتیاق برای برقراری روابط مستحکم با کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای منطقه، تأکید کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه، با اشاره به تحولات اخیر میان آمریکا و ایران، چارچوب هماهنگی خواستار غلبه‌ی زبان گفت‌وگو شد و هشدار داد که وقوع جنگ تنها مشکلات بزرگ‌تری را ایجاد خواهد کرد.

همچنین در خصوص مناقشات مرزی با کویت، این ائتلاف بر رعایت استحقاقات ملی و حفظ حقوق مردم، از جمله تعیین نقشه‌ی مرزهای دریایی نزد سازمان ملل متحد، تأکید ورزید.