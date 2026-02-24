هشدار دیدبان حقوق بشر نسبت به سرنوشت نامعلوم ۸۵۰۰ زندانی اردوگاه الهول

سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تعیین تکلیف فوری هزاران زندانی و بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهایشان شد

5 ساعت پیش

سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان پس از تعطیلی اردوگاه الهول و احتمال تعطیلی اردوگاه روژ در شمال شرق سوریه، خواستار تعیین تکلیف فوری هزاران زندانی و بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهایشان شد.

بر اساس گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، تا اواسط ژانویه‌ی گذشته، دو اردوگاه الهول و روژ میزبان حدود ۲۸ هزار نفر بوده‌اند. از این تعداد، بیش از ۱۲ هزار نفر اتباع خارجی از ۶۰ کشور مختلف هستند و هزاران شهروند عراقی نیز در میان آنان حضور دارند.

آدام کوگل، معاون بخش خاورمیانه این سازمان، با انتقاد از رویکرد کشورها اظهار داشت: «بهانه‌ی برخی دولت‌ها مبنی بر دشواری مذاکره با بازیگران غیردولتی دیگر قابل پذیرش نیست. هفت سال زمان بسیار زیادی برای به تعویق انداختن بازگشت شهروندان به کشورهایشان است.»

این سازمان هشدار داده است که رها کردن ساکنان اردوگاه‌ها به شیوه‌ای سازمان‌نیافته، زنان و کودکان را در معرض خطراتی همچون قاچاق انسان، سوءاستفاده و جذب مجدد توسط گروه‌های مسلح قرار می‌دهد. دیدبان حقوق بشر خواستار تضمین امنیت، مراقبت‌های بهداشتی، حمایت‌های روانی-اجتماعی و اجرای روند قضایی عادلانه برای متهمان به جنایت شده است.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که چالش‌های امنیتی در شمال شرق سوریه همچنان پابرجاست. روز گذشته، دوشنبه، در حمله‌ای مسلحانه به یک ایست بازرسی امنیتی در شهر رقه، چهار نیروی آسایش جان باختند و دو تن دیگر مجروح شدند.

روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، دولت سوریه از تخلیه و تعطیلی دائمی اردوگاه الهول، که محل نگهداری خانواده‌های اعضای داعش بود، خبر داد. این تصمیم پس از انتقال ساکنان به اردوگاه‌های روستای حلب اتخاذ شد.

پیش از این در روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)، شورای عالی قضایی عراق نیز رسماً پایان عملیات انتقال تمامی زندانیان داعشی (بالغ بر ۵۷۰۰ نفر از ۶۱ ملیت مختلف) از سوریه به عراق را اعلام کرده بود.