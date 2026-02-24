برای نخستین بار یک زن ریاست دادگاه نیروهای امنیت داخلی را بر عهده گرفت

سرتیپ حقوق‌دان «چرا احمد لطیف»، رسماً به‌عنوان سرپرست ریاست دادگاه نیروهای امنیت داخلی منصوب شد

4 ساعت پیش

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان در اقدامی بی‌سابقه، ریاست دادگاه نیروهای آسایش داخلی را به یک افسر زن سپرد تا گامی عملی در جهت تقویت جایگاه زنان در نهادهای امنیتی برداشته شود.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، طی دیداری با سرتیپ حقوق‌دان «چرا احمد لطیف»، وی را رسماً به‌عنوان سرپرست ریاست دادگاه نیروهای امنیت داخلی منصوب کرد.

وزیر امور داخلی در این دیدار ضمن تبریک به سرتیپ چرا احمد، برای وی در انجام این مسئولیت حساس آرزوی موفقیت کرد.

این انتصاب بخشی از راهبرد کلان کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان برای ارتقای نقش زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری، به‌ویژه در ساختار نیروهای نظامی و انتظامی است. انتخاب سرتیپ چرا احمد به‌عنوان نخستین زن در رأس این نهاد قضایی-امنیتی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ دادگاه‌های نیروهای امنیتی محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که دادگاه نیروهای آسایش داخلی، بر اساس قوانین وزارت امور داخلی، مرجع رسیدگی به تخلفات و جرایم نظامی کارکنان و افسران این وزارتخانه است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در طول فعالیت کابینه‌ی نهم، میزان مشارکت زنان در نیروهای آسایش داخلی افزایش چشمگیری داشته و تعداد زیادی از افسران زن به درجات عالی نائل شده‌اند.