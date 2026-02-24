استاندار اربیل: پیمانکاران موفق شده‌اند پروژه‌ی اربیل-گومسپان را زودتر از موعد مقرر تحویل دهند

5 ساعت پیش

استاندار اربیل با اشاره به اهمیت ویژه‌ی مسیر اربیل-گوماسپان در توسعه‌ی گردشگری و حمل‌ونقل، از تکمیل این پروژه‌ی بزرگ توسط شرکت‌های داخلی و پیش از زمان‌بندی تعیین‌شده خبر داد.

امید خوش‌ناو، استاندار اربیل، امروز سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، در مراسم افتتاح پروژه‌ی جاده‌ی دو بانده‌ی اربیل-گوماسپان، این طرح را دستاوردی مهم توصیف کرد. وی در گفت‌وگو با «کوردستان ۲۴» اظهار داشت: «یکی از افتخارات کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان این است که پروژه‌های کلان زیربنایی اکنون با توانمندی شرکت‌های داخلی و مهندسان کورد اجرایی می‌شوند.»

وی افزود که این جاده با بالاترین استانداردهای مهندسی جهانی احداث شده و پیمانکاران موفق شده‌اند آن را زودتر از موعد مقرر تحویل دهند.

استاندار اربیل در خصوص موانع موجود تصریح کرد: «با وجود شرایط دشوار مالی ناشی از قطع بودجه توسط بغداد، کاروان آبادانی در اربیل متوقف نشده است.» وی توضیح داد که اربیل به‌عنوان چهارمین شهر بزرگ عراق، دارای حق قانونی و دستوری از بودجه‌ی توسعه‌ی استان‌هاست که سالانه بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دینار بوده، اما از سال ۲۰۱۲ تاکنون از آن محروم شده است؛ با این حال، با اراده‌ی دولت اقلیم کوردستان، پروژه‌ها همچنان ادامه دارند.

امید خوش‌ناو در بخش دیگری از سخنانش به نقش کلیدی مسروور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در نظارت دقیق بر پروژه‌ها اشاره کرد. وی گفت: «نخست‌وزیر نه‌تنها بر کیفیت، بلکه بر جزئیات طراحی نیز نظارت مستقیم داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، در پروژه‌ی گوماسپان، ایشان تأکید داشتند که جاده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که گردشگران بتوانند منظره‌ی سد را مشاهده کنند؛ به همین دلیل ۶۰ متر از کوه برش داده شد تا این چشم‌انداز برای شهروندان نمایان شود.»

استاندار اربیل همچنین از آغاز قریب‌الوقوع پروژه‌ی آب کویه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دینار خبر داد که موافقت نخست‌وزیر را اخذ کرده و در مرحله‌ی اجراست. وی همچنین اعلام کرد که طراحی پروژه‌ی نوسازی مسیر اربیل–پیرمام، حد فاصل وزارت پیشمرگه تا پل «بستوره»، به پایان رسیده است. این طرح شامل احداث چندین پل روگذر و تعریض جاده است که با تأمین بودجه، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است مسیر گوماسپان–سماقولی یکی از پروژه‌های راهبردی استان اربیل است که بخشی از شاهراه ارتباطی میان اربیل و سلیمانیه را تشکیل می‌دهد و با وجود فشارهای مالی، با کیفیت بالا و در مدت‌زمانی رکوردشکن تکمیل شده است.