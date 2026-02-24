ورود کاروان نظامیان آمریکایی از سوریه به زاخو
تخلیهی نیروهای آمریکایی از سوریه ادامه دارد
در ادامهی فرآیند خروج ارتش آمریکا از سوریه، کاروانی شامل تجهیزات نظامی و سربازان آمریکایی وارد مرز زاخو در اقلیم کوردستان شد.
خبرنگار «کوردستان ۲۴» گزارش داد که روز سهشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، در چارچوب تخلیهی پایگاهها و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، کاروانی متشکل از دهها خودرو و کامیون حامل تجهیزات نظامی وارد حوزهی استحفاظی ادارهی مستقل زاخو شد.
روز گذشته، دوشنبه، مرحلهی دوم خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی «قصرک» در حوزهی قامیشلو آغاز شد؛ پایگاهی که بزرگترین مرکز نظامی آمریکا در غرب کوردستان به شمار میرفت.
منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه اعلام کردهاند که نیروهای آمریکایی ظرف کمتر از یک ماه آینده بهطور کامل خاک سوریه را ترک خواهند کرد. پیشتر در ۱۰ فوریه، سربازان آمریکایی از پایگاه «تنف» به سمت اردن عقبنشینی کرده و مقر خود را به لشکر ۵۴ وزارت دفاع سوریه تحویل دادند. همچنین در ۱۵ فوریه، پایگاه «شدادی» در استان حسکه پس از هماهنگی با ارتش سوریه تخلیه شد.
نیروهای آمریکایی که از سال ۲۰۱۵ در قالب ائتلاف بینالمللی ضد داعش در غرب کوردستان و سوریه حضور داشتند، حدود ۱۵۰۰ سرباز در پایگاههای مختلف مستقر کرده بودند که اکنون در حال تخلیهی آنها هستند. جزئیات این پایگاهها به شرح زیر است:
- پایگاه رمیلان: واقع در دشتهای شمالی حسکه با ۵۰۰ سرباز.
- پایگاه مالکیه (فرودگاه روبار): معروف به رمیلان ۲ در شمال حسکه با ۱۵۰ سرباز.
- پایگاه تلبیدر: در ۳۰ کیلومتری غرب حسکه.
- پایگاه لایف استون: نزدیک دریاچهی سد باسل در طرطوس با ۵۰ سرباز و ۸ بالگرد.
- پایگاه قصرک: در شرق تلتمر (نزدیک بزرگراه M4).
- پایگاه هیمو: در غرب فرودگاه قامیشلو با ۳۵۰ سرباز.
- پایگاه غویران: در شهر حسکه (محل زندان اعضای داعش) با ۱۵۰ سرباز که مأموریت حفاظت از زندان را بر عهده داشتند.
- پایگاه صوامع: در جنوب حسکه با ۵۰ سرباز که وظیفهی آموزش نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) را داشتند.
- پایگاه شدادی: مرکز اصلی پرواز پهپادها و بالگردها با ۳۵۰ سرباز.
پیشتر سخنگوی پیشین ائتلاف ضد داعش در گفتگو با کوردستان٢٤ گفته بود نیروهای آمریکایی از داخل اردن و اقلیم کوردستان وضعیت سوریه را رصد میکنند.