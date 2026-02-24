سفیر اوکراین در عراق: صلح واقعی تنها با تضمین امنیت و پایان اشغال ممکن است

تأکید بر عدم واگذاری خاک، توسعه‌ی روابط با کوردستان و برنامه برای افتتاح کنسولگری در اربیل

2 ساعت پیش

ایوان دووهانیچ، سفیر اوکراین در عراق، با اشاره به ادامه‌ی جنگ با روسیه اعلام کرد کشورش خواهان «صلحی واقعی و پایدار» بر پایه‌ی حاکمیت قانون است و نه صرفاً آتش‌بس موقت. او در گفتگویی با کوردستان٢٤ تأکید کرد که اوکراین هیچ‌گونه اشغال سرزمینی را به رسمیت نمی‌شناسد و هر توافق صلحی باید تضمین‌کننده‌ی امنیت بلندمدت این کشور باشد.

دووهانیچ هم‌زمان با چهارمین سالگرد آغاز جنگ روسیە و اوکراین، گفت اوکراین از آغاز جنگ آماده‌ی صلح بوده، اما روسیه مسیر جنگ را انتخاب کرده است. به گفته‌ی او، مانع اصلی صلح این است که مسکو همچنان هدف راهبردی خود یعنی تضعیف یا نابودی اوکراین به‌عنوان یک کشور مستقل را دنبال می‌کند و مذاکرات را صرفاً فرصتی برای تجدید قوای نظامی می‌داند.

«اوکراین تسلیم نمی‌شود»

سفیر اوکراین تأکید کرد کشورش حاضر نیست برای دستیابی به صلح از خاک خود صرف‌نظر کند. او افزود برای مردمی که شهرهایشان ویران و خانواده‌هایشان قربانی شده‌اند، چنین پیشنهادی بسیار دردناک است. به گفته‌ی وی، کی‌یف در عین حال مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما هر توافقی بدون تضمین امنیتی می‌تواند تنها به تعویق جنگی دیگر منجر شود.

دووهانیچ با اشاره به پیامدهای انسانی جنگ اظهار داشت ده‌ها هزار نفر کشته، میلیون‌ها نفر آواره و زیرساخت‌های گسترده‌ای نابود شده است. با این حال، او گفت اوکراین در این مدت توانسته یکی از باتجربه‌ترین ارتش‌های جهان را ایجاد کند، وحدت ملی خود را تقویت نماید و صنایع دفاعی‌اش را توسعه دهد.

درس‌های جنگ و اهمیت خوداتکایی

سفیر اوکراین یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ را اتکا نکردن به تضمین‌های خارجی دانست و گفت کشوری که امنیت خود را به دیگران بسپارد، در معرض خطر قرار می‌گیرد. او همچنین بر اهمیت جنگ اطلاعاتی و ضرورت توان دفاعی برای کشورهای دموکراتیک تأکید کرد.

روابط نزدیک با کوردستان

دووهانیچ روابط اوکراین با کوردستان را «گرم و مبتنی بر احترام متقابل» توصیف کرد و گفت مردم کورد به‌خوبی معنای مبارزه برای بقا و هویت را درک می‌کنند. وی افزود اربیل به یکی از مراکز مهم فعالیت‌های تجاری اوکراین تبدیل شده و کالاهای این کشور در بازار کوردستان شناخته‌شده است.

او تصریح کرد اوکراین در چارچوب عراق فدرال به توسعه‌ی روابط اقتصادی با کوردستان ادامه می‌دهد و در عین حال به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد.

برنامه برای افتتاح کنسولگری در اربیل

سفیر اوکراین همچنین از برنامه‌ی کشورش برای افتتاح کنسولگری در اربیل خبر داد و گفت این تصمیم در سطح دولت اوکراین اتخاذ شده است. به گفته‌ی او، تأخیر در اجرای این طرح بیشتر به دلیل روندهای اداری و هماهنگی با بغداد بوده و انتظار می‌رود با تشکیل دولت جدید عراق این روند تسریع شود.

افزایش دوباره‌ی مبادلات تجاری

دووهانیچ اعلام کرد حجم تجارت میان اوکراین و عراق پیش از جنگ در سال ۲۰۲۱ به حدود ۷۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ به ۲۹۳ میلیون دلار کاهش یافت. با این حال، در سال ۲۰۲۵ این رقم به ۳۹۲٫۸ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته‌ی او، اقلیم کوردستان به‌عنوان دروازه‌ی ورود کالاهای اوکراینی به بازار عراق نقش مهمی در این روند دارد. مهم‌ترین صادرات اوکراین به این بازار شامل روغن آفتابگردان، محصولات غذایی، شیرینی‌جات و مواد معدنی است.

وضعیت شهروندان اوکراینی در عراق

سفیر اوکراین در پایان اعلام کرد حدود هزار شهروند اوکراینی در عراق زندگی می‌کنند که ۲۱۹ نفر از آنان در اقلیم کوردستان ساکن هستند. او تأکید کرد سفارت اوکراین با همه‌ی این افراد در ارتباط است و در شرایط جنگی، حمایت از شهروندان خارج از کشور در اولویت قرار دارد.

