شاخهی ۱۵ پارت دموکرات کوردستان: تبدیل «قرهتپه» و «گُلاله» به شهرستان، نقض آشکار قانون اساسی است
پارت دموکرات کوردستان ایجاد تغییرات دموگرافی در مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم کوردستان را غیرقانونی وصف کرد
شاخهی ۱۵ پارت دموکرات کوردستان در خانقین ضمن مخالفت با طرح جداسازی بخشهای قرهتپه و گُلاله از این شهرستان، این اقدام را تغییری دموگرافیک و مغایر با مادهی ۱۴۰ قانون اساسی عراق توصیف کرد.
شاخهی ۱۵ پارت دموکرات کوردستان در خانقین، روز سهشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای رسمی، مخالفت قاطع خود را با طرح تبدیل بخشهای «قرهتپه» و «گُلاله» (جلولا) به شهرستانهای مستقل و انتزاع آنها از شهرستان خانقین اعلام کرد. این نهاد حزبی هشدار داد که چنین اقدامی «نقض صریح و آشکار قانون اساسی عراق» به شمار میرود.
در این بیانیه تأکید شده است: «ما بار دیگر تصریح میکنیم که این اقدامات، تخطی از مادهی ۱۴۰ قانون اساسی است؛ مادهای که نقشهی راه قانونی را برای حلوفصل وضعیت مناطق مورد مناقشه (مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم) از طریق عادیسازی، سرشماری و همهپرسی ترسیم کرده است.»
پارت دموکرات کوردستان این تصمیم را «تغییری اداری و دموگرافیک به شیوهی یکجانبه» خوانده و تأکید کرده است که خانقین با تمامی مولفههای ملی و مذهبی خود، نماد همزیستی مسالمتآمیز است. بر این اساس، هرگونه دستکاری در جایگاه اداری این منطقه خارج از چارچوب قانون اساسی، نادیده گرفتن ارادهی ساکنان آن تلقی میشود.
شاخهی ۱۵ پارت دموکرات کوردستان ضمن درخواست برای لغو کامل این تصمیمات، اعلام کرد: «حمایت کامل خود را از مردم سربلند خانقین و مطالبات برحق آنان ابراز میداریم. همچنین از هرگونه کنش مدنی مسالمتآمیز و اعتصاب که در راستای دفاع از حقوق قانونی مردم انجام شود، پشتیبانی خواهیم کرد.»
در پایان این بیانیه، از تمامی جریانها خواسته شده است که برای حفظ آرامش، وحدت و احترام به ارادهی مردم خانقین، به مسئولیت ملی خود عمل کنند.