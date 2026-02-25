سفیر عراق و معاون وزیر کشور روسیه در مورد بازگرداندن زندانیان روس‌تبار داعش توافق کردند

1 ساعت پیش

در دیدار سفیر عراق و معاون وزیر کشور روسیه، ضمن توافق بر سر استرداد تروریست‌های زندانی پس از احراز هویت، بر تسهیل صدور روادید برای شهروندان عراقی تأکید شد.

حکوومَت روسیه آمادگی خود را برای تحویل گرفتن شهروندانش که به اتهام تروریسم در زندان‌های عراق به سر می‌برند، اعلام کرد.وزارت امور خارجه‌ی عراق امروز چهارشنبه، ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالکریم هاشم مصطفی، سفیر عراق در مسکو، با ایگور نیکلایویچ زوبوف، وزیر دولت و معاون وزیر کشور روسیه، در مقر این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این بیانیه، سفیر عراق درخواست رسمی بغداد برای تحویل دادن شهروندان روسی عضو داعش که در زندان‌های عراق هستند را به طرف روسی ابلاغ کرد. این اقدام در چارچوب تلاش‌های بغداد برای بازگرداندن تروریست‌های خارجی به کشورهای متبوعشان و با هدف حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. در مقابل، معاون وزیر کشور روسیه ضمن اعلام آمادگی مسکو برای پذیرش این زندانیان، اجرای آن را منوط به اطمینان از صحت شهروندی آنان دانست.

در بخشی دیگر از این نشست، سفیر عراق خواستار تسهیل در فرآیند صدور روادید برای شهروندان و بازرگانان عراقی متقاضی سفر به روسیه شد؛ اقدامی که می‌تواند به رونق مبادلات تجاری، گردشگری و تقویت روابط دو کشور کمک کند.

ایگور نیکلایویچ زوبوف نیز آمادگی خود را برای حل‌وفصل مسائل موجود بر اساس ملاحظات سفیر عراق اعلام کرد. وی بر لزوم هماهنگی با طرف‌های ذی‌ربط برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم با سفارت عراق جهت تسریع و تسهیل امور تأکید ورزید و خواستار تقویت همکاری‌های مستقیم در پرونده‌های مشترک شد.

شایان ذکر است که بر اساس توافق میان ایالات متحده و عراق در ۳۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، بیش از ۵ هزار زندانی داعش از سوریه به عراق منتقل شده‌اند تا در دادگاه‌های این کشور محاکمه شوند.