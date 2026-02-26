بازداشت ۱۷ نفر به اتهام سربازگیری از میان شهروندان عراقی برای ارتش روسیه

دو نفر به اتهام جذب نیرو برای روسیە در عراق به اعدام محکوم شدند

1 ساعت پیش

مشاور امنیت ملی عراق ضمن اعلام بازداشت ۱۷ نفر به اتهام فریب و اعزام شهروندان عراقی به جنگ روسیه، از صدور حکم حبس ابد برای دو نفر از متهمان خبر داد.

سعید جیاشی، مشاور راهبردی در نهاد مشاوره‌ی امنیت ملی عراق، روز پنج‌شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ (۷ اسفند ۱۴۰۴)، ، در گفت‌گو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد: «دولت عراق با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری می‌کند و کمیته‌ای عالی به ریاست مشاور امنیت ملی و با عضویت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تشکیل داده است.»

وی افزود که دولت دستوراتی برای برقراری تماس با طرف اوکراینی جهت تحویل گرفتن اسرای عراقی صادر کرده و قرار است هیئتی دولتی برای برآورد آمار واقعی افراد جذب‌شده، به مسکو سفر کند.

جیاشی تصریح کرد: «این کمیته جلساتی متعددی، به‌ویژه با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، برگزار کرده است تا با استناد به قانون مجازات، با پدیده‌ی هدف قرار دادن جوانان اقشار کم‌درآمد و اعزام آنان به جنگی که عراق هیچ منفعتی در آن ندارد، مقابله شود.»

به گفته‌ی این مقام مسئول، فعالیت کمیته‌ی مذکور همچنان ادامه دارد و تاکنون ۱۷ نفر که در عملیات سربازگیری یا فریب شهروندان دست داشته‌اند، بازداشت شده‌اند. دادگاه نجف برای دو تن از این افراد حکم حبس ابد صادر کرده و سایرین در مراحل بازجویی و محاکمه قرار دارند. این کمیته تمامی اطلاعات مربوط به شبکه‌هایی را که جوانان عراقی را به سمت این دام سوق می‌دهند، رصد می‌کند.

سعید جیاشی همچنین خاطرنشان کرد: «سفارت عراق در مسکو تدابیری از جمله ایجاد خط تماس ویژه برای عراقی‌های گرفتار در روسیه اتخاذ کرده است تا با صدور گذرنامه‌ی موقت، روند بازگشت آنان را تسهیل کند.» وی افزود که تاکنون تعدادی از شهروندان توسط طرف روسی بازگردانده شده‌اند و دستگاه‌های اطلاعات ملی، امنیت ملی و وزارت کشور عراق به صورت هماهنگ روی این پرونده کار می‌کنند.