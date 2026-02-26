دولت سوریه دهها زندانی را با گروههای دروزی مبادله کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – کمیته بینالمللی صلیب سرخ، امروز پنجشنبه ۲۶ فوریه، اعلام کرد که دولت سوریه و گروههای دروزی، ۸۶ زندانی را که از زمان نبرد مرگبار دو طرف در سال گذشته در بازداشت بودند، مبادله کردند.
گروههای دروزی در ژوئیه گذشته در استان سویدا در جنوب سوریه با جنگجویان بادیهنشین درگیر شدند، که یکی از بدترین خشونتهای داخلی بود که این کشور از زمان سرنگونی بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه در سال ۲۰۲۴ شاهد آن بوده است.
به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه، نیروهای امنیتی در کنار سایر گروههای قبیلهای، در نبردی که منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر، از جمله ۷۸۹ غیرنظامی دروزی شد، مشارکت کردند.
این کمیته در بیانیهای اعلام کرد: "امروز، کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) آزادی ۸۶ زندانی را بین دمشق و سویدا تسهیل کرد."
یک مقام دروزی روز سهشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده بین دولت سوریه و یک رهبر مذهبی دروزی در سویدا در جریان است.
دروزیها پیرو دینی هستند که شاخهای از اسلام است و عمدتاً در سوریه، لبنان و اسرائیل زندگی میکنند.
استان جنوبی سویدا در سوریه، قلب تاریخی دروزیها است.
در یک ایست بازرسی دولتی در المتونه در سویدا، خبرنگاران خبرگزاری فرانسه دو اتوبوس حامل بازداشتشدگان را مشاهده کردند که به گفته کمیته بینالمللی صلیب سرخ و مقامات دروزی، از زندان عدرا در نزدیکی دمشق، منتقل شده بودند.
آنها تحت اسکورت کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دولت، به همراه یک آمبولانس به سمت سویدا در حرکت بودند.
کمی بعد، یک اتوبوس حامل اعضای نیروهای امنیتی که توسط یک جناح دروزی نگهداری میشدند، به همان نقطه رسید.
تلویزیون دولتی سوریه از «استقرار قابل توجه نیروهای امنیت داخلی و پلیس نظامی در جاده دمشق - سویدا برای تأمین امنیت مبادله» خبر داد.
استفان ساکالیان، رئیس هیئت نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سوریه، گفت که امیدوار است این تبادل، راه را برای آزادیهای دیگر هموار کند، چرا که تعداد نامشخصی از افراد از زمان خشونتهای ژوئیه گذشته هنوز در بازداشت هستند.
آتشبس در جنوب سوریه در 20 ژوئیه برقرار شد، اما دسترسی به سویدا همچنان دشوار است.
ایافپی/ب.ن