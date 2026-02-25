مسعود پزشکیان میگوید تهران به دنبال سلاح هستهای نیست
اربیل (کوردستان۲۴) – مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امروز پنجشنبه ۲۶ فوریه، پیش از مذاکرات کشورش با ایالات متحده در سوئیس، در سخنانی بار دیگر تأکید کرد که تهران به دنبال سلاح هستهای نیست.
پزشکیان با اشاره به سید علی خامنهای گفت: «رهبر معظم انقلاب ما پیش از این اعلام کردهاند که ما به هیچ وجه سلاح هستهای نخواهیم داشت.»
وی افزود: «حتی اگر میخواستم در آن جهت حرکت کنم، نمیتوانستم. از نظر دکترین، به من اجازه داده نمیشد.»
ایران و ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه، دور دیگری از مذاکرات خود را در ژنو آغاز کردند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که مذاکرات غیرمستقیم ایران صرفاً بر برنامه هستهای و تلاش برای لغو تحریمها متمرکز خواهد بود.
بقایی گفت که رافائل گروسی، رئیس دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد، احتمالاً «برای کمک به پیشبرد بحثها در مورد مسائل فنی» به این مذاکرات خواهد پیوست.
ایافپی/ب.ن