نیروهای کوردستانیِ خانقین: نباید هیچ گونه تغییرات اداری در مناطق کوردستانی انجام شود
اربیل (کوردستان۲۴) – احزاب و نیروهای کوردستانیِ خانقین، امروز در شهر اربیل، برای بررسی تغییرات اداری و منطقهای در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، نشستی برگزار کردند.
پنجشنبه ۲۶ فوریه، نجمالدین احمد، مدیر اجرایی شاخه حزب سوسیالیست در خانقین، به کوردستان۲۴ گفت: «توطئه خطرناکی برای کوچکسازی حوزه اداری شهر خانقین در جریان است که ادامه سیاست تعریب رژیم سابق عراق محسوب میشود.»
وی افزود: «سعی میشود که بخشهای قرهتپه و گُلاله به شهر تبدیل شوند و بخش سعدیه و چند روستای اطراف خانقین نیز از این شهر جدا شوند. این اقدام موجب تضعیف خانقین به عنوان یک شهر کوردستانی میشود، به طوری که شهر تنها به مرکز خود محدود خواهد شد.»
نیروهای سیاسی خانقین تأکید کردند که بر مبنای قانون اساسی عراق و ماده ۱۴۰، تا زمانی که مسئله مناطق مورد مناقشه حلوفصل نشود، نباید هیچ گونه تغییرات اداری در این مناطق صورت گیرد.
نجمالدین احمد گفت: «این اقدامات نقض آشکار قانون اساسی است.»
نیروهای سیاسی خانقین از رئیسجمهور عراق، رئیس اقلیم کوردستان، نخستوزیر اقلیم کوردستان و همه رهبران سیاسی کورد خواستند که به این موضوع رسیدگی کنند و از طریق دادگاه فدرال عراق از چنین اقداماتی جلوگیری کنند.
همچنین بر اهمیت همبستگی نیروهای کورد در مناطق مورد مناقشه (خانقین، کرکوک، خورماتو و دشت نینوا) تأکید کردند، به طوری که مانع از اجرای سیاست تعریب و ایجاد تغییرات جمعیتی در آن مناطق شوند.
