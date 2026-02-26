سامی جلال: تصمیمات یکجانبه بغداد بر فعالیتهای بازرگانی اقلیم کوردستان تأثیر منفی گذاشتهاند
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۲۶ فوریه، سامی جلال، مشاور حقوقی در وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴، مسائل گمرکی بین اربیل و بغداد را مورد توجه قرار داد و گفت که تصمیمات یکجانبه بغداد بر فعالیتهای بازرگانی اقلیم تأثیر منفی گذاشتهاند.
سامی جلال گفت: پس از سال ۲۰۱۷ و برگزاری همهپرسی برای استقلال کوردستان، بغداد مجموعه اقداماتی علیه اقلیم کوردستان در پیش گرفت، از جمله ایجاد نقاط گمرکی بین شهرهای اقلیم و عراق که منجر به دریافت مجدد عوارض از کامیونها شد، با اینحال در سال ۲۰۱۹ توافق شد که این نقاط برچیده شوند و تعرفههای گمرکی همسانسازی شوند.
وی با اشاره به تغییرات انجام شده در سال ۲۰۲۳، گفت: دولت عراق برای برپایی مجدد نقاط گمرکی تصمیم جدیدی اتخاذ کرد و بر مبنای آن نرخ تعرفه گمرکی بر کالاهایی که از اقلیم کوردستان وارد میشدند افزایش یافت و این به اقتصاد اقلیم آسیب میرساند.
او گفت اقلیم کوردستان با این تصمیم مخالفت کرد و خواستار تجدیدنظر در تعرفهها شد، اما بغداد تاکنون در خصوص آن هیچ اقدامی نکرده است.
همچنین تأکید کرد که بر مبنای قانون اساسی عراق مدیریت گمرک یک امر مشترک است، اما دولت عراق به طور یکجانبه اقدام میکند.
سامی جلال یادآور شد که بر مبنای قانون اساسی عراق در صورت بروز اختلاف بین بغداد و اقلیم در مورد اختیارات مشترک، اولویت با قوانین اقلیم است، اما بغداد به آن توجه نمیکند.
مشاور حقوقی وزارت امور داخلی با بیان اینکه مقامات بغداد دیدگاهی مرکزگرایانه به مسائل دارند، گفت: بغداد قصد دارد گذرگاههای مرزی را به طور کامل تحت کنترل خود درآورد. کاری که خواستند در سال ۲۰۱۷ انجام دهند، اما موفق نشدند.
ب.ن