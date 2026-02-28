انهدام چندین پهپاد و موشک در آسمان اربیل توسط نیروهای ائتلاف
سازمان «ضدترور کوردستان» در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بینالمللی ظهر امروز چندین پهپاد بمبگذاریشده و موشک را در آسمان استان اربیل رهگیری و منهدم کردهاند؛ این حمله هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.
به گزارش بخش خبر، «ضدترور کوردستان» با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ساعت ۱:۲۵ ظهر امروز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ائتلاف موفق شدند تعدادی موشک و پهپاد بمبگذاریشده را که به حریم هوایی استان اربیل وارد شده بودند، هدف قرار داده و منهدم کنند. طبق تأیید این نهاد امنیتی، بقایای این پرتابهها سقوط کرده و خوشبختانه هیچگونه زیان جانی و یا خسارت مادی به شهروندان و زیرساختها وارد نشده است.
این حملات در حالی رخ میدهد که گزارشها حاکی از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن کنسولگری ایالات متحده و فرودگاه بینالمللی اربیل در پاسخ به تحولات اخیر منطقه است؛ با این حال، سامانههای پدافندی موفق به خنثیسازی کامل این تهدیدات شدند و اهداف مورد نظر مهاجمان محقق نشد.
تشدید تنشها و وضعیت اضطراری در منطقه
این رویداد در بستر تشدید درگیریهای نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده صورت گرفته است. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، صبح امروز اعلام کرد: «ما حملات پیشدستانهای را علیه ایران آغاز کردهایم و پایتخت این کشور، تهران، هدف حملات هوایی متعدد قرار گرفته است.» رسانههای اسرائیلی این عملیات را اقدامی مشترک با ایالات متحده توصیف کردهاند.
در مقابل، رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در مرکز تهران و بمباران چندین نقطه در پایتخت خبر دادهاند. متعاقب این حملات، جمهوری اسلامی ایران نیز پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دهها پایگاه نظامی در ایران هدف قرار گرفتهاند. همزمان، دولت اسرائیل با اعلام وضعیت اضطراری سراسری، مدارس و مراکز آموزشی را تعطیل کرده و محدودیتهایی برای تردد شهروندان در برخی مناطق اعمال نموده است. همچنین آسمان اسرائیل به طور کامل بسته شده و شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به مقصد تلآویو را لغو کردهاند.