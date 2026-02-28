فؤاد حسین: گفتگو و تلاش برای کاهش خشونت‌ها، بهترین و تنهاترین مسیر برای مدیریت بحران‌هاست

52 دقیقه پیش

وزیر امور خارجه‌ی ایران در تماس تلفنی با همتای عراقی خود، ضمن تشریح تحولات نظامی اخیر، اعلام کرد که اقدامات تلافی‌جویانه‌ی این کشور تنها محدود به پایگاه‌های نظامی آمریکا خواهد بود و کشورهای منطقه هدف قرار نخواهند گرفت.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، در تماسی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.

در این گفتگوی تلفنی، وزیر امور خارجه‌ی ایران به بررسی آخرین تحولات و وضعیت نظامی پرداخت که بامداد امروز با حملات اسرائیل و آمریکا همراه بود. وی در این راستا بر حق مشروع و تداوم آمادگی کشورش برای دفاع از خود تاکید ورزید.

عباس عراقچی با اشاره به راهبرد دفاعی ایران خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی در واکنش به این تجاوزات، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد و این اقدام را در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی کشور می‌داند. وی همچنین تصریح کرد که دامنه‌ی این حملات کشورهای میزبان را در بر نخواهد گرفت، بلکه عملیات‌ها صرفاً محدود به اماکن و تاسیسات نظامی خواهد بود.

تاکید بغداد بر دیپلماسی و کاهش تنش

در مقابل، فؤاد حسین بر موضع ثابت و اصولی عراق در قبال اقدامات نظامی تاکید کرد و اظهار داشت که جنگ نمی‌تواند ابزاری برای حل‌وفصل مشکلات باشد.

وزیر امور خارجه‌ی عراق همچنین یادآور شد که گفتگو و تلاش برای کاهش خشونت‌ها، بهترین و تنهاترین مسیر برای مدیریت بحران‌هاست؛ به‌گونه‌ای که امنیت و ثبات منطقه حفظ شده و از گسترش درگیری‌ها جلوگیری شود.