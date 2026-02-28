حملهی هوایی به مقرهای حشد شعبی در منطقه «جرف صخر»
دو نفر براثر حملهی به نیروهای حشد شعبی کشته شدند
همزمان با حملهی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جنگندههای نظامی چندین پایگاه متعلق به حشد شعبی را در منطقه «جرف صخر» واقع در استان بابل هدف قرار دادند.
سیف علی، خبرنگار «کوردستان۲۴» گزارش داد که روز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، جنگندههای نیروی هوایی تعدادی از پایگاههای حشد شعبی را در منطقه «جرف صخر» در محدوده استان بابل بمباران کردهاند.
بهگفتهی رسانههای نزدیک به حشد شعبی، این حمله توسط جنگندههای ارتش اسرائیل و ایالات متحده آمریکا انجام شده است و بر اثر آن، دو تن از اعضای مسلح این گروه کشته شدهاند.
این حمله در شرایطی صورت میگیرد که بامداد امروز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی هوایی مشترکی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. گزارشها حاکی از آن است که تاکنون دهها پایگاه نظامی و تأسیسات دولتی در تهران و سایر شهرهای ایران هدف قرار گرفتهاند.
جرف صخر نهتنها در استان بابل، بلکه در سطح تمام عراق، مهمترین و حساسترین پایگاه حشد شعبی محسوب میشود. این منطقه پس از آنکه در سال ۲۰۱۴ از اشغال داعش بازپس گرفته شد، به یک منطقهی نظامی کاملاً بسته تبدیل شده است و ورود به آن محدودیتهای شدید امنیتی دارد.
اطلاعات امنیتی نشان میدهد که گروه «کتائب حزبالله» کنترل و نفوذ اصلی را در این منطقه در اختیار دارد. بر اساس گزارشهای بینالمللی، جرف صخر میزبان چندین پایگاه سری، کارخانههای مونتاژ و تولید پهپاد، انبارهای موشکی و تسلیحات پیشرفته است و بهعنوان یک پادگان بزرگ آموزشی برای نیروهای شبهنظامی مورد استفاده قرار میگیرد.