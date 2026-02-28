وزارت خارجه‌ی عراق از شهروندان مقیم کشورهای همسایە خواست از مناطق پرخطر دوری کنند

وزارت خارجه‌ی عراق ضمن ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع امنیتی در برخی نقاط جهان، با صدور دستورالعمل‌های فوری از شهروندان خود خواست تا از مناطق پرخطر دوری کنند و با نمایندگی‌های دیپلماتیک در ارتباط باشند.

وزارت خارجه‌ی عراق، روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای رسمی نگرانی قوی خود را نسبت به تشدید اوضاع امنیتی در چندین منطقه از جهان ابراز داشت و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اضطراری را خطاب به شهروندان عراقی ساکن در این مناطق صادر کرد.

این وزارتخانه از تمامی شهروندان عراقی که در کانون‌های تنش و حملات حضور دارند، درخواست کرده است تا نهایت هوشیاری و احتیاط را به خرج دهند. در این بیانیه تأکید شده است که شهروندان باید به‌طور کامل به دستورالعمل‌های امنیتی صادرشده از سوی مراجع ذی‌ربط پایبند باشند، در مکان‌های امن باقی بمانند و به هر نحو ممکن از مناطق خطرناک دوری گزینند.

آمادگی هیئت‌های دیپلماتیک

در همین چارچوب، وزیر خارجه‌ی عراق تمامی سفارتخانه‌ها و هیئت‌های دیپلماتیک کشور در خارج را مکلف کرده است تا به‌صورت مستقیم و مسئولانه با شهروندان عراقی ارتباط برقرار نمایند. وزیر خارجه بر لزوم ارائه هرگونه حمایت و پشتیبانی به شهروندان و پایش مستمر وضعیت زندگی آنان تا زمان اطمینان کامل از سلامت و امنیتشان تأکید ورزیده است.

وزارت خارجه عراق در پایان خاطرنشان کرد که حفاظت از جان و سلامت عراقی‌های خارج از کشور، هم‌اکنون در صدر اولویت‌های کاری این وزارتخانه قرار دارد و از طریق اقدامات دیپلماتیک و کانال‌های ارتباطی بین‌المللی، به رصد دقیق شرایط ادامه خواهند داد.