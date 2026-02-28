بازگشت مسافران به کشورهای مبدأ ادامە دارد

مدیر گمرک راپرین اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اجازه‌ی ورود گردشگران عراقی به خاک خود را نمی‌دهد، اما روند بازگشت مسافران به کشورهای مبدأ همچنان برقرار است.

عباس عزیز، مدیر گمرک راپرین، روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با «کوردستان۲۴» اظهار داشت که وضعیت تردد در گذرگاه مرزی «کیلی» میان اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران، روند عادی خود را طی نمی‌کند.

وی در این باره تصریح کرد: «گردشگران ما که در ایران حضور دارند می‌توانند بازگردند و گردشگران ایرانی نیز امکان بازگشت از اقلیم کوردستان به کشورشان را دارند؛ اما مقامات ایرانی به گردشگران عراقی اجازه‌ی ورود به خاک آن کشور را نمی‌دهند.»

مدیر گمرک راپرین همچنین خاطرنشان کرد که کامیون‌های باری اقلیم کوردستان از صبح زود در بازار سردشت متوقف شده‌اند و تاکنون اجازه‌ی بازگشت به آن‌ها داده نشده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، جمهوری اسلامی ایران گذرگاه بین‌المللی «حاجی عمران» را نیز به روی گردشگران خود که قصد سفر به اقلیم کوردستان را دارند، بسته است. با این حال، شهروندان ایرانی و ساکنان مناطق کوردستانی ایران (روژهلات) اجازه دارند به کشورشان بازگردند.

هم‌زمان، ایران از ورود گردشگران اقلیم کوردستان و عراق به داخل خاک خود جلوگیری می‌کند و تنها آن دسته از شهروندان عراقی که پیش‌تر به ایران سفر کرده‌اند، مجاز به بازگشت هستند.