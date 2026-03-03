مسرور بارزانی: تمام توان خود را برای دور نگه داشتن کوردستان از تنشهای منطقه به کار میگیریم
از دولت فدرال عراق خواست مانع حملات گروههای قانونشکن به اقلیم کوردستان شود
نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن افتتاح یکی از پیشرفتهترین مراکز درمانی در اربیل، از دولت فدرال عراق خواست مانع حملات گروههای قانونشکن به اقلیم کوردستان شود و بر تداوم تلاشها برای صیانت از دستاوردها تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)، بیمارستان خصوصی «ماجدی» را که یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین پروژههای بهداشتی در اقلیم کوردستان محسوب میشود، طی مراسمی رسمی در اربیل افتتاح کرد.
نخستوزیر در سخنرانی خود، افتتاح این مرکز درمانی را به مردم کوردستان و شهر اربیل تبریک گفت و خاطرنشان کرد که این بیمارستان با استانداردهای بینالمللی و فناوریهای نوین احداث شده است. وی همچنین از «حاجی احمد» بهعنوان سرمایهگذار این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که سایر سرمایهگذاران نیز به خدماترسانی و توسعهی بخشهای مختلف اقلیم کوردستان ادامه دهند. مسرور بارزانی در ادامه، بر اعتماد کامل خود به توانمندی پزشکان، پرستاران و کادر درمانی این بیمارستان تأکید کرد.
امنیت اقلیم و مقابله با حملات تروریستی
مسرور بارزانی در بخشی از سخنان خود به وضعیت امنیتی منطقه و حملات اخیر به اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت: «باعث تأسف است که منطقهی ما دچار تنش و سختی شده است؛ اما دردناکتر از آن، حملات روزهای اخیر برخی گروههای تروریستی و قانونشکن به اربیل است.»
نخستوزیر ضمن قدردانی از پایداری و استقامت مردم، اطمینان داد که دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا اقلیم کوردستان از جنگ و ناآرامیهای منطقه مصون بماند. وی در پیامی صریح خطاب به بغداد اظهار داشت: «از دولت فدرال میخواهیم اجازه ندهد این تروریستها و قانونشکنان بیش از این به کوردستان حمله کنند؛ چرا که ما نیز نمیتوانیم تا ابد در برابر این اقدامات سکوت کنیم.»
پروندهی حقوق و تعامل با دولت فدرال
در خصوص مسائل اقتصادی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به موضوع تأخیر در پرداخت حقوقها اشاره کرد و ضمن سپاسگزاری از صبر و بردباری شهروندان، تصریح کرد: «دولت اقلیم کوردستان تمامی تعهدات خود را در قبال بغداد اجرایی کرده است و در حال حاضر نیز بهطور مداوم برای دستیابی به یک راهکار ریشهای و نهایی در حال رایزنی هستیم.» وی از دولت فدرال خواست به تعهدات خود عمل کرده و شایستههای مالی مردم کوردستان را تأمین کند.
پروژهی راهبردی «روشنایی» و چالشهای بخش برق
مسرور بارزانی در مورد وضعیت انرژی بر پایبندی دولت به وعدهی خود مبنی بر تأمین ۲۴ ساعتهی برق از طریق پروژهی «روشنایی» (رووناکی) در تمامی شهرها و روستاهای کوردستان تأکید کرد.
وی در تبیین دلایل کاهش موقت ساعات برقرسانی گفت: «علت این وضعیت، حملات اخیر به میادین نفت و گاز است. برخی شرکتهای تولیدکننده بهمنظور حفظ ایمنی، سطح تولید خود را کاهش دادهاند که این امر مستقیماً بر میزان تولید برق تأثیر گذاشته است.» نخستوزیر با تأکید بر اینکه این وضعیت موقتی و خارج از ارادهی دولت است، از شهروندان خواست تا بازگشت اوضاع به حالت عادی و رفع آسیبها، صبوری پیشه کنند.
مسرور بارزانی در پایان سخنان خود، بار دیگر ضمن تبریک به کادر درمانی و سرمایهگذار بیمارستان ماجدی، ابراز امیدواری کرد که کوردستان همواره آباد و در امان بماند.