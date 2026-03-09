عراق؛ متضرر اصلی بستهشدن تنگهی راهبردی هرمز
تأثیر انسداد تنگهی هرمز بر صنعت نفت عراق
در پی اقدام ایران در انسداد تنگهی هرمز، میزان تولید نفت عراق با کاهش چشمگیر ۳ میلیون بشکهای در روز مواجه شده و از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.
تنگهی هرمز مسیری راهبردی است که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند. گزارشهای اقتصادی حاکی از آن است که بخشی از پالایشگاههای بزرگ چین به دلیل کمبود نفت خام عراق، فعالیت خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند. این موضوع باعث شده تا شرکتهای آسیایی برای جبران کسری تولید، به دنبال منابع جایگزین در آفریقا و آمریکای لاتین باشند.
ناامنی در این آبراه راهبردی منجر به افزایش بیسابقهی هزینههای حملونقل و حق بیمهی نفتکشها شده است که مستقیماً بر قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی تأثیر میگذارد. کاهش ۸۰۰ هزار بشکهای صادرات روزانهی عراق پس از انسداد این گلوگاه، زیانهای سنگینی را متوجه صنایع پتروشیمی در آسیا، بهویژه کشور چین کرده است.