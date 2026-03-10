کشتهشدن شماری از نیروهای حشد شعبی در پی حملهی هوایی در کرکوک
مواضع حشد شعبی در بخش "دبس" از توابع کرکوک بمباران شد
مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق از کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حشد شعبی در نتیجهی بمباران مواضع آنها در استان کرکوک خبر داد.
فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیهای اعلام کرد که بامداد روز سهشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، مواضع نیروهای حشد شعبی در بخش «دبس» از توابع استان کرکوک هدف بمباران قرار گرفت که منجر به جانباختن و مجروح شدن تعدادی از این نیروها شد.
در این بیانیه، ضمن محکومیت شدید این «تجاوز جنایتکارانه»، تأکید شده است که این حمله نه تنها یک واحد نظامی، بلکه حاکمیت ملی عراق را هدف قرار داده است. بخش «دبس» در شمال غربی کرکوک واقع شده و از مناطق راهبردی است که نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق برای مقابله با بقایای داعش در آن مستقر هستند. پیش از این نیز بارها مواضع نظامی در این منطقه هدف حملات هوایی ناشناس قرار گرفته بود.