مقرهای حشدالشعبی در مناطق کوردستانی مورد حملات هوایی قرار گرفت
حمله هوایی به مواضع حشدالشعبی در کرکوک و الانبار
بمباران مقرهای تیپ ۴۰ حشدالشعبی در غرب کرکوک و مناطقی در الانبار، دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
روز سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، هواپیماهای جنگی در دو نوبت مقر تیپ ۴۰ حشدالشعبی (گردانهای امام علی) را در بخش «دوبز» واقع در غرب کرکوک هدف قرار دادند. گزارشهای میدانی حاکی از کشته شدن ۵ تن و مجروحیت ۱۸ نفر دیگر است که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. همزمان، منابع خبری از حملهای مشابه در استان الانبار خبر دادند که منجر به مجروح شدن ۴ عضو دیگر حشدالشعبی شده است.