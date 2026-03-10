عراقچی: مسیرهای دیپلماسی با آمریکا مسدود شده است

وزیر امور خارجه‌ی ایران ، پایان هرگونه گزینه‌ی دیپلماتیک را اعلام کرد

3 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ایران در پیامی تند خطاب به واشینگتن و تل‌آویو، پایان هرگونه گزینه‌ی دیپلماتیک را اعلام کرد و از آمادگی تهران برای رویارویی با هر سناریویی خبر داد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، امروز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه‌ی «PBS News» اظهار داشت: «ما برای تداوم حملات موشکی خود علیه دشمنان تا هر زمان که لازم باشد، کاملاً آماده‌ایم.» وی تأکید کرد که موضوع مذاکره با آمریکا دیگر در دستور کار تهران نیست و تمامی کانال‌های دیپلماتیک در این زمینه بسته شده‌اند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر مدعی شده بود جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد. عراقچی در گفتگویی دیگر با «NBC News»، ضمن رد درخواست‌ها برای آتش‌بس در خاورمیانه، آن‌ها را غیرقابل قبول خواند و گفت: «برای دفاع از امنیت ملی و محافظت از مردم خود، به نبرد ادامه می‌دهیم.» وی همچنین آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز آموزشی متهم کرد و تداوم رویکرد نظامی را تنها گزینه‌ی باقی‌مانده دانست.