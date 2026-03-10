تأکید اتحادیهی اروپا بر حفظ حاکمیت ملی عراق
کایا کالاس در مورد حملات به خاک عراق ابراز نگرانی کرد
فؤاد حسین و کایا کالاس در خصوص ضرورت دور نگه داشتن عراق از پیامدهای تنشهای نظامی منطقه گفتگو کردند.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، در گفتگویی تلفنی آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. کالاس با ابراز نگرانی از حملات انجام شده به خاک عراق، بر لزوم احترام به تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. طرفین در این تماس بر ضرورت دستیابی به آتشبس و جلوگیری از گسترش جغرافیایی جنگ توافق کردند.