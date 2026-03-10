ارتش سوریه: به هرگونه تجاوزی پاسخ خواهیم داد

3 ساعت پیش

فرماندهی عملیات ارتش سوریه با متهم کردن نیروهای حزب‌الله لبنان به هدف قرار دادن مواضع نظامی خود در حومه‌ی دمشق، نسبت به تکرار این اقدامات هشدار داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ستاد عملیات ارتش این کشور اعلام کرد که چندین گلوله‌ی توپ از خاک لبنان به سمت منطقه‌ی «سرگایه» در غرب دمشق شلیک شده و در خاک سوریه فرود آمده است. در این بیانیه صراحتاً آمده است: «اعضای حزب‌الله لبنان این حملات را علیه پایگاه‌های ارتش سوریه انجام داده‌اند.»

گزارش‌های میدانی حاکی از تحرکات نظامی و گسیل نیروهای بیشتر توسط حزب‌الله به مرزهای مشترک سوریه و لبنان است. ارتش سوریه با تأکید بر رصد دقیق اوضاع، اعلام کرد که برای بررسی گزینه‌های موجود با ارتش لبنان در تماس است. در پایان این بیانیه تأکید شده است: «ارتش سوریه در برابر هرگونه تجاوز به خاک خود سکوت نخواهد کرد و هیچ‌گونه تعدی را برنمی‌تابد.»