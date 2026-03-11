نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ایران در تماسی تلفنی، آخرین تحولات امنیتی منطقه و مناسبات راهبردی دو کشور را بررسی کردند.

2 ساعت پیش

بر اساس بیانیه‌ی دفتر محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، وی روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از دولت و ملت عراق، جان باختن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و تعدادی از شهروندان ایرانی را تسلیت گفت و برای مجروحان حوادث اخیر آرزوی بهبودی کرد.

نخست‌وزیر عراق با محکوم کردن جنگ‌های تحمیلی علیه ایران، بر پایبندی بغداد به حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد. سودانی اعلام کرد که عراق آماده است تمام توان خود را برای توقف درگیری‌ها و بازگشت به راهکارهای دیپلماتیک و صلح‌آمیز به کار گیرد. وی همچنین تأکید کرد: «دولت عراق به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد از خاک این کشور به‌عنوان پایگاهی برای حمله به ایران استفاده کند».

در مقابل، مسعود پزشکیان با قدردانی از مواضع ثابت دولت عراق در رد خشونت و تلاش برای استقرار صلح، تأکید کرد که ایران اهمیت ویژه‌ای برای حاکمیت و تمامیت ارضی عراق قائل است.