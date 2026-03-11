رایزنی سودانی و محمد بن سلمان دربارهی توقف تنشهای منطقهای
سودانی و بن سلمان بر یافتن راهکارهای مسالمتآمیز برای بحرانهای منطقه تأکید کردند
نخستوزیر عراق و ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی بر ضرورت هماهنگی مشترک جهت توقف جنگ و یافتن راهکارهای مسالمتآمیز برای بحرانهای منطقه تأکید کردند.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که محمد شیاع سودانی امروز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، گفتگو کرده است. در این تماس، طرفین بر اهمیت همکاریهای دوجانبه برای جلوگیری از گسترش درگیریهای نظامی که امنیت منطقهای و بینالمللی را به خطر میاندازد، توافق کردند.
سودانی در این گفتگو تأکید کرد که عراق مجدانه به دنبال پایان دادن به جنگهایی است که بر امنیت ملتهای منطقه تأثیر منفی میگذارند. وی تصریح کرد که بغداد اجازه نخواهد داد خاک عراق به مبدأ یا هدفی برای حمله به هیچ کشوری تبدیل شود.
از سوی دیگر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از تلاشهای گستردهی عراق برای کنترل پیامدهای جنگ و جلوگیری از گسترش دایرهی درگیریها قدردانی کرد و این اقدامات را برای حفظ ثبات جهانی و منطقهای حیاتی دانست.