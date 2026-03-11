وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که سه کشتی در نزدیکی تنگه‌ی هرمز هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند

3 ساعت پیش

روزنامه‌ی آمریکایی «وال‌استریت ژورنال»، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در گزارشی تازه فاش کرد که سه کشتی در نزدیکی تنگه‌ی هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند. این روزنامه تصریح کرد که این حملات بخشی از تلاش‌های ایران برای مختل کردن تردد کشتی‌های نفتکش در این منطقه‌ی راهبردی است.

به گزارش این رسانه، تنش‌های اخیر خطر بزرگی برای امنیت دریانوردی و بازرگانی بین‌المللی ایجاد کرده است. تنگه‌ی هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های انتقال انرژی در جهان شناخته می‌شود که روزانه حجم عظیمی از نفت خام از آن عبور می‌کند.

وال‌استریت ژورنال توضیح داده است که ایران از طریق این اقدامات در پی اعمال فشار بر بازارهای جهانی نفت و محدود کردن تردد دریایی است. این در حالی است که منطقه هم‌اکنون در شرایطی بحرانی و مملو از تنش‌های نظامی به‌سر می‌برد. تا این لحظه جزئیات دقیقی از خسارات وارده به این سه کشتی منتشر نشده، اما ناظران هشدار می‌دهند که تداوم این حملات منجر به جهش قیمت نفت و بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد بین‌الملل خواهد شد.