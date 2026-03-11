واشنگتن از نابودی توان تهاجمی تهران خبر داد

قالیباف: ایران همچنان قادر است با تعداد موشک کمتر، هر هدفی را مورد اصابت قرار دهد

2 ساعت پیش

در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از انهدام بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ هدف راهبردی در خاک ایران و سیطره‌ی کامل بر آسمان این کشور خبر می‌دهد، پرزیدنت ترامپ با اشاره به تخریب گسترده‌ی زیرساخت‌ها، پایان قریب‌الوقوع عملیات نظامی را پیش‌بینی کرد.

در پی تشدید درگیری‌ها در منطقه، تحولات میدانی و سیاسی نشان‌دهنده‌ی ورود جنگ به مرحله‌ای تعیین‌کننده است. آمارهای منتشر شده از سوی مقامات نظامی ایالات متحده و گزارش‌های واصله از داخل ایران، حاکی از حجم وسیع خسارات وارده به توان رزمی و زیرساختی جمهوری اسلامی است.

سنتکام: توان موشکی و دریایی ایران در مسیر فروپاشی

برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری اعلام کرد که در جریان عملیات موسوم به «خشم حماسی» (Epic Wrath)، نیروهای آمریکایی با بهره‌گیری از تسلیحات راهبردی و بسیار دقیق، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ هدف را در داخل ایران مورد اصابت قرار داده‌اند.

به گفته‌ی کوپر، در این عملیات ۶۰ فروند شناور جنگی از جمله آخرین ۴ کشتی کلاس «سلیمانی» به‌طور کامل نابود شده‌اند که این امر به معنای خروج کامل این نسل از کشتی‌های جنگی ایران از چرخه‌ی عملیاتی است. وی تاکید کرد که حملات به صورت سیستماتیک علیه بنکه‌های صنایع دفاعی ادامه دارد و تنها در ۲۴ ساعت گذشته، یک کارخانه‌ی بزرگ تولید موشک‌های بالستیک توسط بمب‌افکن‌های آمریکایی با خاک یکسان شده است.

هشدار به غیرنظامیان در بنادر

سنتکام در بیانیه‌ای فوری خطاب به کارکنان بنادر و خدمه‌ی کشتی‌های تجاری ایران هشدار داد که از تاسیسات دریایی و نظامی فاصله بگیرند. در این بیانیه تاکید شده است که به دلیل استفاده‌ی نظامی تهران از بنادر غیرنظامی در تنگه‌ی هرمز، این اماکن مصونیت قانونی خود را از دست داده و طبق قوانین بین‌المللی اهداف نظامی مشروع محسوب می‌شوند.

هم‌زمان، استاندار لوئیستان از ابعاد گسترده‌ی خسارات در این استان پرده برداشت. به گفته‌ی وی، ۱۱۲ مکان در ۱۰ شهر این استان مورد حمله قرار گرفته‌اند که شامل مراکز درمانی، مدارس و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری می‌شود.

موضع پرزیدنت ترامپ و واکنش مقامات ایرانی

دونات ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفتگو با رسانه‌ی «آکسیوس» اظهار داشت که به دلیل نابودی اکثر اهداف راهبردی، دیگر نقطه‌ی چندانی برای هدف قرار دادن باقی نمانده و جنگ می‌تواند به زودی پایان یابد. وی این عملیات را «پرداخت هزینه‌ی ۴۷ سال ویرانگری تهران» توصیف کرد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که طرح‌های نظامی برای تداوم حملات تا دو هفته‌ی دیگر همچنان روی میز است.

در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با رد ادعای نابودی توان موشکی، مدعی شد که حملات اولیه تنها برای از کار انداختن سیستم‌های پدافندی دشمن بوده و ایران همچنان قادر است با تعداد موشک کمتر، هر هدفی را مورد اصابت قرار دهد. همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تلاش‌ها برای وضع تحریم‌های جدید علیه تهران را ناعادلانه و مخالف ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد خواند.

تجهیز تسلیحاتی اسرائیل توسط بوئینگ

در کنار این تحولات، شرکت بوئینگ قراردادی به ارزش ۲۸۹ میلیون دلار با اسرائیل برای فروش ۵ هزار بمب راهبردی «هدایت‌شونده» امضا کرد. این قرارداد که به صورت «فروش تجاری مستقیم» (Direct Commercial Sale) منعقد شده، خارج از برنامه‌های کمک نظامی سالانه‌ی آمریکا است و مستقیماً از بودجه‌ی اسرائیل تأمین می‌شود. این تسلیحات که دارای برد بیش از ۶۴ کیلومتر هستند، تا ۳۶ ماه آینده تحویل خواهند شد تا ذخایر تسلیحاتی اسرائیل در میانه‌ی نبردهای جاری تقویت شود.