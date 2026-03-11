ترامپ ادعا کرد کە در کمتر از یک ساعت می‌تواند ساختار قدرت ایران را از بین ببرد

2 ساعت پیش

دونالد ترامپ با اعلام انهدام کامل توان دریایی ایران در یک شب، هشدار داد که ایالات متحده قادر است در صورت لزوم، ساختار قدرت در این کشور را در کمتر از یک ساعت برای همیشه از بین ببرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتگو با خبرنگاران جزئیات جدیدی از عملیات‌های نظامی کشورش را فاش کرد. وی مدعی شد: «ما در نابودی نیروی دریایی ایران موفق بودیم. تنها در یک شب، تقریباً تمامی کشتی‌های مین‌گذار آن‌ها را که تعدادشان به ۶۰ فروند می‌رسید، در هم کوبیدیم.»

ترامپ با توصیف نیروی دریایی ایران به عنوان نیرویی «بزرگ اما ناکارآمد»، اظهار داشت که واشینگتن اکنون اطمینان دارد مانعی برای مین‌گذاری در تنگه‌ی هرمز وجود ندارد، چرا که کشتی‌های حامل این تجهیزات نابود شده‌اند. وی از شرکت‌های نفتی خواست با اطمینان از این آبراه استفاده کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اینکه ضربات وارده به ایران در تاریخ بی‌سابقه بوده است، گفت: «کار ما هنوز تمام نشده است. ما به اهدافی دست نزدیم که اگر اراده کنیم، در عرض یک ساعت چنان ویرانی به بار می‌آوریم که بازسازی آن کشور غیرممکن باشد.»

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لبنان اشاره کرد و گفت: «ما مردم لبنان را دوست داریم، اما باید از شر حزب‌الله خلاص شویم؛ چرا که آن‌ها سال‌هاست باعث فاجعه در آن کشور شده‌اند.» ترامپ همچنین از اظهارنظر درباره‌ی تعیین مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران خودداری کرد و تنها یادآور شد که لیستی از اهداف و حملات انجام شده را به رهبران جهان ارائه داده که مایه‌ی شگفتی آن‌ها شده است.