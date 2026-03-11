کمکهای بشردوستانهی فرانسه به لبنان و فراخوان ماکرون برای خلع سلاح حزبالله
فرانسه ۶۰ تُن کمک بشردوستانه به آوارگان لبنانی ارسال کرد
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی دربارهی بحران لبنان اعلام کرد که احترام به قوانین بینالمللی بهمعنای حفاظت از جان غیرنظامیان است.
وی با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت صدها هزار آواره لبنانی، تأکید کرد که کشورش ۶۰ تُن کمک بشردوستانه فوری را با همکاری نهاد CMA CGM و هماهنگی سازمان ملل متحد به این کشور ارسال کرده است.
رئیسجمهور فرانسه از حزبالله خواست حملات خود به اسرائیل را متوقف کرده و سلاحهای خود را به نیروهای مسلح لبنان تحویل دهد. وی همچنین از اسرائیل خواست به حاکمیت سرزمینی لبنان احترام بگذارد و خویشتنداری پیشه کند. ماکرون با اشاره به حق مساوی مردم لبنان و اسرائیل برای زندگی در آرامش، خاطرنشان کرد که حضور نیروهای فرانسوی در چارچوب کلاه سبزهای سازمان ملل (یونیفیل) از سال ۱۹۷۸ تاکنون، در راستای تحقق همین هدف بوده است.