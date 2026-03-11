سلطان عمان بر لزوم توقف فوری این اقدامات ایران در کشورش تأکید کرد

2 ساعت پیش

هیثم بن طارق، سلطان عمان، در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان، ضمن محکوم کردن حملات انجام شده به خاک کشورش، بر لزوم توقف فوری این اقدامات تأکید کرد.

در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، هیثم بن طارق، سلطان عمان، در گفتگو با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، آخرین تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه را بررسی کرد. در این تماس، سلطان عمان با لحنی صریح بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات کشورش تأکید و اعلام کرد که مسقط تمامی تدابیر لازم را برای حفاظت از تمامیت ارضی خود به کار خواهد بست.

دو طرف در این گفتگو درباره‌ی راه‌های توسعه‌ی روابط و کاهش تنش‌های جاری تبادل نظر کردند. سلطان عمان و رئیس‌جمهور ایران بر اهمیت توقف تنش‌های نظامی و لزوم بازگشت به زبان گفتگو و دیپلماسی تأکید ورزیدند تا منطقه از پیامدهای ویرانگر جنگ که امنیت و ثبات کشورها را تهدید می‌کند، دور بماند.