سفیر ونزوئلا در عراق: صلح تنها راه حل بحرانهای خاورمیانه است
ونزوئلا از حل مناقشات خاورمیانه از طریق گفتگو حمایت میکند
آرتورو انیبال، سفیر ونزوئلا در عراق، در گفتگوی اختصاصی با «کوردستان۲۴» بر مخالفت کشورش با جنگ و حمایت از ابتکارات دیپلماتیک تأکید کرد.
آرتورو انیبال روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتگو با رسانهی «کوردستان۲۴» اظهار داشت که ونزوئلا بهشدت با کشتار غیرنظامیان در جنگها مخالف است و معتقد است گزینههای نظامی هرگز راه حل ریشهای برای مشکلات نخواهند بود.
سفیر ونزوئلا با اشاره به تنشهای موجود میان ایران، آمریکا و اسرائیل، خواستار توقف فوری درگیریها شد. وی تصریح کرد که بر اساس توافقنامههای بینالمللی، کشورها ملزم به احترام به خاک و حاکمیت یکدیگر هستند. انیبال در پایان تأکید کرد که کاراکاس از تمامی تلاشهایی که با هدف بازگشت آرامش و ثبات به منطقه انجام میشود، حمایت کامل خواهد کرد.