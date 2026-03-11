صالح مسلم، سیاستمدار برجستهی روژاوای کوردستان در اربیل درگذشت
رئیس پیشین حزب اتحاد دموکراتیک در سن ٧٥سالگی درگذشت
صالح مسلم، رئیس پیشین حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و از چهرههای نامآشنای سیاسی در غرب کوردستان، به دلیل عارضهی قلبی و کلیوی در سن ۷۵ سالگی در بیمارستانی در اربیل درگذشت.
صالح مسلم، سیاستمدار برجستهی کُرد و از رهبران کلیدی مناطق کوردستانی سوریه، روز چهارشنبه، ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، پس از تحمل یک دوره بیماری در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، دار فانی را وداع گفت.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، صالح مسلم که از نارسایی قلبی و مشکلات کلیوی رنج میبرد، جهت مداوا در یکی از بیمارستانهای خصوصی اربیل بستری شده بود. وی تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما بهرغم تلاش تیم پزشکی، به دلیل وخامت وضعیت جسمانی جان خود را از دست داد.
صالح مسلم در سال ۱۹۵۱ در روستای «شیران» از توابع کوبانی متولد شد. او دوران تحصیلات عالی خود را در کشور ترکیه سپری کرد و در سال ۱۹۷۷ در رشتهی مهندسی شیمی از دانشگاه فنی استانبول فارغالتحصیل شد.
وی فعالیتهای سیاسی خود را از دههی ۷۰ میلادی آغاز کرد و نقش راهبردی در تشکیل و هدایت «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) ایفا نمود. مسلم طی سالهای گذشته به عنوان یکی از چهرههای دیپلماتیک و تأثیرگذار در تحولات روژاوای کوردستان شناخته میشد و بارها در نشستهای بینالمللی به نمایندگی از جریانهای سیاسی این منطقه حضور یافته بود.