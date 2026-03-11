محمد ابو شهاب می‌گوید: ایران حمله به ما را انتخاب کرد

1 ساعت پیش

نماینده‌ی دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورش به دنبال تشدید تنش نیست، اما برای حفاظت از امنیت ملی خود تمامی اقدامات لازم را به کار خواهد بست.

محمد ابو شهاب، نماینده‌ی دائم امارات در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، در حاشیه‌ی نشست‌های شورای امنیت اظهار داشت که ایران «حمله به ما را انتخاب کرد»، با این حال تأکید نمود که دولت امارات برای گسترش درگیری‌ها تلاش نمی‌کند.

ابو شهاب با اشاره به عملکرد پدافند هوایی امارات در خنثی‌سازی حملات منتسب به ایران، افزود: «ما تمامی راهکارهای قانونی را برای محافظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود وفق قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد اتخاذ می‌کنیم.»

وی همچنین با تأکید بر مدل حکمرانی امارات مبتنی بر مدارا، تصریح کرد که اولویت اصلی رهبری این کشور، حفظ سلامت و امنیت تمامی شهروندان و ساکنان است و امارات همواره به دنبال گفتگو و اجتناب از درگیری‌های نظامی بوده است.