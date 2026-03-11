رئیس جمهور ایران از شروط این کشور برای توقف درگیریها سخن گفت
اعلام شروط سهگانه ایران برای توقف درگیریها به روسیه و پاکستان
رئیسجمهور ایران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با همتایان روسی و پاکستانی خود، پیششرطهای تهران را برای پایان دادن به تنشهای نظامی منطقه اعلام کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، از رایزنی با رؤسایجمهور روسیه و پاکستان خبر داد. وی در این گفتگوها ضمن تأکید بر پایبندی ایران به حفظ ثبات منطقه، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را عاملان اصلی برافروختن آتش جنگ کنونی معرفی کرد.
پزشکیان سه شرط اصلی ایران برای خاتمه دادن به وضعیت کنونی را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. بهرسمیت شناختن حقوق مشروع و قطعی جمهوری اسلامی ایران.
۲. پرداخت غرامت بابت خسارات وارده.
۳. ایجاد تعهدات بینالمللی سختگیرانه جهت تضمین عدم تکرار تجاوز به خاک ایران.
این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که منطقه در شرایط حساس نظامی بهسر میبرد و تهران خواستار تضمینهای بینالمللی برای جلوگیری از حملات آتی است.