نخستین سخنرانی مجتبی خامنهای در مقام رهبری ایران
مجتبی خامنهای بر تداوم انسداد تنگهی هرمز تأکید کرد
مجتبی خامنهای سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اولین سخنرانی رسمی خود پس از تصدی مقام رهبری، بر لزوم بهرهگیری از انسداد تنگهی هرمز بهعنوان یک ابزار راهبردی و ضرورت خروج پایگاههای آمریکایی از منطقه تأکید کرد.
مجتبی خامنهای، روز پنجشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد که تنگهی هرمز باید مسدود باقی بماند تا جهان شاهد شکست دشمنان باشد.
وی با اشاره به دشواری جانشینی روحالله خمینی و علی خامنهای، از مردم خواست تا با حفظ وحدت، در صحنه باقی بمانند. او همچنین بر برقراری روابط با کشورهای منطقه مشروط به برچیدن پایگاههای نظامی ایالات متحده تأکید کرد.
رهبر جدید ایران با قدردانی از نیروهای جبههی مقاومت، تصریح کرد که نیروهای مقاومت عراق به مبارزات خود ادامه خواهند داد. وی ضمن وعدهی انتقام بابت تلفات انسانی اخیر، به نهادهای ذیربط دستور داد تا مراقبتهای پزشکی رایگان برای مجروحان حملات اخیر فراهم شده و گامهای عملی برای جبران خسارات مالی به اموال خصوصی شهروندان برداشته شود.
مجتبی خامنهای در بخش دیگری از سخنانش، خطاب به سران کشورهای منطقه اظهار داشت که ایران با ۱۵ کشور مرز زمینی و آبی دارد و همواره خواهان روابطی گرم و سازنده با تمامی همسایگان خود بوده است.