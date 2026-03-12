تأکید نچیروان بارزانی بر ضرورت اتحاد داخلی در برابر چالشهای منطقهای
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، دیدار و گفتگو کرد
رئیس اقلیم کوردستان و دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان در دیداری دوجانبه، یگانگی و انسجام سیاسی را تنها راه صیانت از منافع عالی مردم و جایگاه فدرالی اقلیم کوردستان دانستند.
ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که روز پنجشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، آخرین تحولات اقلیم کوردستان، عراق و وضعیت ملتهب منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین در این دیدار بر این نکته توافق داشتند که حساسیت مرحلهی کنونی و خطرات ناشی از گسترش جنگ در منطقه، ایجاب میکند که تمامی جریانهای سیاسی اقلیم کوردستان متحد و یکصدا باشند. نچیروان بارزانی تأکید کرد که ریاست اقلیم کوردستان همچنان به تلاشهای خود برای نزدیک کردن دیدگاهها و حفظ ثبات داخلی ادامه خواهد داد تا اقلیم کوردستان با کمترین آسیب از این مرحلهی حساس عبور کند.
بخش دیگری از این گفتگو به بررسی روابط میان اربیل و بغداد اختصاص داشت که طی آن بر لزوم حلوفصل اختلافات بر پایهی قانون اساسی تأکید شد. صلاحالدین بهاءالدین نیز در این دیدار از نقش راهبردی نچیروان بارزانی در حفظ ثبات سیاسی و تلاش برای همگرایی میان گروههای مختلف قدردانی کرد.