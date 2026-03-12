واکنش تند علی لاریجانی به تهدیدات ترامپ
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: «کل منطقه را در نیمساعت تاریک میکنیم»
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به ادعای رئیسجمهور آمریکا مبنی بر قطع برق ایران، هشدار داد که هرگونه اقدام علیه زیرساختهای انرژی ایران، پیامدهای جبرانناپذیری برای کل منطقه خواهد داشت.
در پی اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر توانایی آمریکا برای قطع کامل برق ایران در یک ساعت، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی به زبان عربی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «اگر دست به چنین اقدامی بزنید، اطمینان داشته باشید که ظرف تنها نیمساعت، کل منطقه را در تاریکی مطلق فرو خواهیم برد.» وی افزود که این تاریکی، فرصت مناسبی برای شکار سربازان فراری ایالات متحده فراهم میکند.
این تبادل پیامها در حالی صورت میگیرد که ۱۳ روز از درگیریهای نظامی میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر میگذرد. بر اساس گزارشها، حملات هوایی آسیبهای جدی به زیرساختها وارد کرده و همزمان حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل، منجر به بروز خساراتی در کشورهای منطقه از جمله قطر، بحرین، امارات، عربستان سعودی، کویت، عراق، عمان و اردن شده است.