نچیروان بارزانی: دولت عراق موظف به حفاظت از هیئتهای دیپلماتیک است
رئیس اقلیم کوردستان، بر ضرورت مقابله دولت عراق با گروههای قانونشکن تأکید کرد
رئیس اقلیم کوردستان در گفتوگوی تلفنی با وزیر امور خارجهی ایتالیا، ضمن محکوم کردن حمله پهپادی به پایگاه نیروهای ایتالیایی، بر ضرورت مقابله دولت عراق با گروههای قانونشکن تأکید کرد.
امروز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در تماسی تلفنی با آنتونیو تاجانی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا، آخرین تحولات منطقه و پیامدهای تنشها بر امنیت و ثبات بینالمللی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این گفتوگو، نچیروان بارزانی حمله شب گذشته به پایگاه نظامی نیروهای ایتالیا در اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد. وی تصریح کرد که دولت عراق باید به مسئولیتهای خود در قبال محافظت از هیئتهای دیپلماتیک و نیروهای ائتلاف عمل کرده و اجازه ندهد گروههای قانونشکن، امنیت و منافع عالی کشور را به خطر بیندازند.
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه ایتالیا ضمن محکومیت این حمله، تأکید کرد که کشورش به حمایتهای خود از عراق و اقلیم کوردستان برای مقابله با چالشها و تهدیدات تروریستی ادامه خواهد داد. وی بر تقویت همکاریهای مشترک جهت حفظ آرامش منطقه تأکید کرد.
در پایان این تماس، نچیروان بارزانی از حمایتهای مستمر ایتالیا از اقلیم کوردستان قدردانی کرد و نقش نیروهای این کشور را در چارچوب ائتلاف بینالمللی ارزشمند دانست.