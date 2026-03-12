تختروانچی: تردد کشتیها در تنگهی هرمز با محدودیت مواجه خواهد شد
معاون وزیر خارجهی ایران: نیروی دریایی ایران تنها به کشتیهای برخی کشورها اجازه عبور از تنگهی هرمز را میدهد
معاون وزیر امور خارجهی ایران اعلام کرد به دلیل شرایط جنگی ایجاد شده توسط آمریکا و اسرائیل، تهران اجازهی عبور آزادانه به کشتیهای متعلق به کشورهای حامی این اقدامات را در تنگه هرمز نخواهد داد.
مجید تختروانچی، معاون وزیر امور خارجهی ایران، روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسپرس در تهران اظهار داشت که نیروی دریایی ایران تنها به کشتیهای برخی کشورها اجازه عبور از تنگهی هرمز را میدهد، چرا که این آبراه به دلیل وضعیت جنگی ناشی از اقدامات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با محدودیت روبهرو شده است.
تختروانچی تصریح کرد: «برخی کشورها پیشتر در خصوص تردد کشتیهایشان در تنگه هرمز با ما هماهنگی کردهاند و ما نیز با آنها همکاری داشتهایم.»
معاون وزیر امور خارجهی ایران هشدار داد کشورهایی که از حملات و تجاوزات علیه ایران حمایت میکنند، اجازه نخواهند داشت کشتیهای خود را به صورت ایمن از این تنگه عبور دهند.