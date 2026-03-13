تشدید نبردهای هوایی و دریایی در خاورمیانه
تهدید ترامپ به نابودی زیرساختهای انرژی ایران
در پی حملات گستردهی موشکی ایران به مواضع اسرائیل و پایگاههای آمریکا، تنشها در منطقه به اوج خود رسیده است؛ همزمان ترامپ ضمن هشدار نسبت به فروپاشی قریبالوقوع تهران، از احتمال نابودی کامل شبکهی برق و انرژی ایران در کمتر از یک ساعت خبر داد.
خاورمیانه روز جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴)، شاهد تحولات نظامی شتابانی بود که ابعاد نبرد میان ایران از یک سو و جبهه آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را وارد مرحلهی سرنوشتسازی کرده است.
هشدار سخت واشنگتن و تحرکات نظامی در خلیج فارس
دوناتلد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در گفتگو با رادیو «فاکس نیوز» با بیان اینکه واشنگتن تاکنون با «نرمی» با تهران برخورد کرده است، هشدار داد که ارتش آمریکا توانایی دارد ظرف یک ساعت تمامی نیروگاههای برق و زیرساختهای راهبردی ایران را از بین ببرد. وی همچنین پیشبینی کرد که به دلیل فشارهای نظامی، مردم ایران علیه حکومت به پا خواهند خواست، هرچند اشاره کرد که این فرآیند ممکن است زمانبر باشد.
در همین راستا، پنتاگون با هدف مقابله با تهدیدات در تنگهی هورمز، دستور اعزام ۲۲۰۰ تفنگدار دریایی (مارینز) و سه کشتی جنگی از پایگاههای خود در ژاپن به سمت خاورمیانه را صادر کرد. همچنین اعلام شد که ۱۰ هزار پهپاد تهاجمی از جبهههای اوکراین به منطقه منتقل شدهاند تا توان عملیاتی سنتکام تقویت شود.
ادعای ایران مبنی بر خروج ناو هواپیمابر آمریکایی
در جبهه مقابل، سپاه پاسداران ایران مدعی شد که در جریان موج چهل و سوم عملیات موسوم به «وعده صادق ۴»، ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» هدف قرار گرفته و مجبور به عقبنشینی شده است. سخنگوی قرارگاه «خاتمالانبیا» اعلام کرد که با استفاده از موشکهای بالیستیک «خرمشهر»، «عماد» و «خیبرشکن»، مرکز تلآویو، ایلات و پایگاههای آمریکا در اربیل و منامه را هدف قرار دادهاند. همچنین مدعی شدند که در آخرین موج حملات، بیش از ۱۰ مخفیگاه فرماندهان ارتش اسرائیل منهدم شده است.
خسارات امارات و میانجیگری مخفیانهی اروپا
وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد که از ابتدای درگیریها تاکنون، پدافند هوایی این کشور بیش از ۱۸۰۰ موشک و پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. طبق این آمار، حملات مذکور منجر به کشته شدن ۶ نفر و مجروح شدن ۱۴۱ تن از ملیتهای مختلف شده است.
از سوی دیگر، روزنامهی «فایننشال تایمز» فاش کرد که کشورهای فرانسه و ایتالیا به دلیل هراس از فروپاشی اقتصادی و افزایش بیسابقه قیمت نفت (رسیدن به ۱۰۰ دلار) و گاز، مذاکرات مخفیانهای را با تهران برای بازگشایی تنگهی هورمز آغاز کردهاند. با این حال، دیپلماتها معتقدند مجتبی خامنهای، رهبری جدید ایران، از برگه برنده انرژی برای فشار بر دولت ترامپ استفاده میکند.
تلفات سنتکام و وضعیت امنیت هوانوردی
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تایید کرد که تمامی ۶ سرنشین هواپیمای سوخترسان KC-135 که در جریان عملیات «خشم حماسی» در غرب عراق سقوط کرده بود، جان خود را از دست دادهاند. سنتکام تاکید کرد که این سانحه ناشی از نقص فنی بوده و حملات دشمن در آن دخالتی نداشته است.
در حالی که تنشها در تنگهی هورمز مانع از تردد ایمن کشتیهای تجاری شده است، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند که اسکورت کشتیهای بینالمللی تنها زمانی آغاز خواهد شد که تهدیدات موشکی و پهپادی ایران در این آبراه راهبردی به طور کامل خنثی شود؛ فرآیندی که به گفته پنتانگون ممکن است بیش از یک ماه به طول انجامد.