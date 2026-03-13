واکنش تند مکرون به حملهی اربیل و هشدار به مسکو
مکرون: ممکن است مسکو تصور کند جنگ ایران فرصتی برای تنفس در برابر تحریمهاست
رئیسجمهور فرانسه ضمن غیرقابلقبول خواندن حمله به اربیل، تأکید کرد که افزایش قیمت نفت ناشی از تنشها با ایران، مانع از تشدید تحریمها علیه روسیه نخواهد شد.
ایمانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری به تحولات بحرانی خاورمیانه و حملهی پهپادی منتسب به ایران که منجر به کشته شدن یک سرباز فرانسوی در اقلیم کوردستان شد، واکنش نشان داد. وی با محکومیت شدید این اقدام اظهار داشت: «حملهی انجام شده به اربیل به هیچوجه قابلتحمل نیست. سیاست راهبردی فرانسه در خلیج و خاورمیانه کاملاً روشن و صرفاً دفاعی است و هیچ بهانهای برای هدف قرار دادن نیروهای ما وجود ندارد.»
مکرون در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اوکراین و تلاشهای واشینگتن برای کاهش تحریمهای مسکو جهت کنترل قیمت نفت اشاره کرد و گفت: «ممکن است مسکو تصور کند جنگ ایران فرصتی برای تنفس در برابر تحریمهاست، اما این یک محاسبهی اشتباه است.» او با اشاره به نشست کشورهای گروه هفت (G۷) تأکید کرد که پاریس در حال آمادهسازی بستهی بیستم تحریمها علیه روسیه است و مقابله با «ناوگان سایه» نفت روسیه با قدرت ادامه خواهد یافت.