«در روزهای آینده پروازهای بین سلیمانیه و تهران نیز از سر گرفته میشود»
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس فرودگاه بینالمللی اربیل، از ازسرگیری پروازهای مسافری بین اربیل و تهران خبر داد.
امروز جمعه ۱ مه، احمد هوشیار، رئیس فرودگاه بینالمللی اربیل به کوردستان۲۴ گفت که پس از توقف پروازها به مدت بیش از دو ماه به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امروز جمعه پروازهای بین اربیل و تهران ازسر گرفته میشود و خطوط هوایی فعالیت خود را آغاز میکنند.
رئیس فرودگاه بینالمللی اربیل، توضیح داد که پیش از ازسرگیری پروازها از ایمنی پروازها و گردشگران اطمینان حاصل کردهاند.
وی افزود که قرار است در روزهای آینده پروازهای بین سلیمانیه و تهران نیز از سر گرفته شود.
ب.ن