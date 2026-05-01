امارات متحده عربی: ایران باید خسارات ناشی از انسداد تنگه هرمز را بپردازد

58 دقیقه پیش

خلیفه شاهین المرر، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی، در جریان سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع "حفاظت از آبراه‌های بین‌المللی"، خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز شد. وی تأکید کرد که ایران باید بابت ایجاد موانع در مسیر دریانوردی و تجارت دریایی، در سطح بین‌المللی مورد پاسخگویی و مجازات قرار گیرد.

المرر، با اشاره به اقدامات شورای امنیت در سال‌های اخیر، به قطعنامه ۲۸۱۷ اشاره کرد که هرگونه تهدید یا دخالت ایران در تردد دریایی تنگه هرمز را محکوم می‌کند. وی تصریح کرد: حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج و اردن، در کنار اخلال عمدی در حمل‌ونقل دریایی، تهدیدی جدی برای امنیت بین‌الملل به شمار می‌رود.

وزیر مشاور دولت امارات افزود که تصمیمات سازمان بین‌المللی دریانوردی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، مؤید موضع جامعه جهانی برای توقف اقدامات غیرقانونی تهران و تضمین آزادی دریانوردی مطابق با قوانین بین‌المللی است. وی، هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای استفاده از این تنگه به عنوان ابزار فشار سیاسی، بدعتی خطرناک است که ثبات تجارت جهانی را به مخاطره می‌اندازد.

المرر، همچنین فهرستی از تخلفات ایران را ارائه کرد که شامل تحمیل مالیات‌های غیرقانونی بر کشتی‌ها، حملات تروریستی، مین‌گذاری و تبعیض میان کشتی‌های خارجی است؛ اقداماتی که به گفته وی نقض صریح قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت محسوم می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امارات، ایران را مسئول کامل این وضعیت می‌داند و تأکید می‌کند که تهران موظف به جبران تمامی خسارات وارده به محیط زیست و بخش دریانوردی است که در پی اقدامات غیرقانونی‌اش ایجاد شده‌اند.