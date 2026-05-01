2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، امروز جمعه ۱ مه، اعلام کرد که تهران پذیرای مذاکره با ایالات متحده است، اما آنچه را که او «تحمیل» سیاست تحت تهدید ‌نامید، نمی‌پذیرد.

اژه‌ای در ویدئویی که توسط وب‌سایت میزان آنلاینِ قوه قضائیه منتشر شد، گفت: «جمهوری اسلامی هرگز از مذاکره طفره نرفته است... اما ما قطعاً تحمیل را نمی‌پذیریم.»

او گفت: «ما به هیچ وجه از جنگ استقبال نمی‌کنیم؛ ما جنگ نمی‌خواهیم، ​​ما ادامه آن را نمی‌خواهیم.»

با این حال، او تأکید کرد که ایران «به هیچ وجه حاضر نیست اصول و ارزش‌های خود را در مواجهه با این دشمن بدخواه به منظور جلوگیری از جنگ یا جلوگیری از ادامه آن کنار بگذارد.»

ایران و ایالات متحده در پی آتش‌بس شکننده‌ای که پس از نزدیک به ۴۰ روز جنگ در ۲۸ فوریه آغاز شد، یک دور مذاکره برگزار کردند.

از آن زمان، مذاکرات به دلیل اعمال محاصره دریایی توسط ایالات متحده بر بنادر ایران متوقف شده است، در حالی که ایران تنگه استراتژیک هرمز را تا حد زیادی بسته نگه داشته و از آغاز جنگ تاکنون تنها به تعداد کمی از کشتی‌ها اجازه عبور از این آبراه را داده است.

روز پنجشنبه، وب‌سایت خبری آمریکایی آکسیوس گزارش داد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه ایران از دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، توضیحاتی دریافت کند.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که "ممکن است به زودی مجبور شویم دوباره" علیه ایران برای دستیابی به اهداف جنگ اقدام کنیم.

اژه‌ای اصرار داشت که ایالات متحده در طول جنگ "هیچ چیزی" به دست نیاورد و افزود که تهران در مذاکرات "عقب‌نشینی" نخواهد کرد.

سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز پنجشنبه در پیامی کتبی گفت که ایالات متحده در طول جنگ "شکست شرم‌آوری" متحمل شده است.

او افزود که ایرانیان از قابلیت‌های «هسته‌ای و موشکی» خود به عنوان بخشی از «سرمایه ملی» محافظت خواهند کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن