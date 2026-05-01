بازگشایی آسمان کرکوک؛ نخستین پرواز پس از دو ماه وقفه به زمین نشست
پس از دو ماه تعلیق پروازها به دلیل تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، صبح امروز جمعه ساعت ۹:۰۰، نخستین هواپیمای خطوط هوایی عراق که از فرودگاه بینالمللی بغداد به پرواز درآمده بود، در فرودگاه بینالمللی کرکوک به زمین نشست.
هردی صمد، مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی کرکوک، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد: در مرحله نخست، هفتهای سه پرواز تنها به مقصد آنکارا انجام خواهد شد. این در حالی است که پیش از توقف فعالیتها، هفتهای ۱۲ پرواز به مقاصد عربستان سعودی و ترکیه از این فرودگاه صورت میگرفت.
وی همچنین افزود که شرکت هواپیمایی ترکیش آیرلاین، از هشتم ماه جاری پروازهای خود را به عراق از سر خواهد گرفت که با بازگشت این شرکت، تعداد پروازهای فرودگاه کرکوک نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
فرودگاه بینالمللی کرکوک که در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱ افتتاح شد، نخستین پرواز خود را به مقصد ترکیه انجام داده بود. انسداد حریم هوایی عراق طی دو ماه گذشته به دلیل درگیریهای منطقهای، علاوه بر خسارات اقتصادی سنگین، مشکلات فراوانی را برای مسافران و گردشگران ایجاد کرده بود.